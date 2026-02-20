BLACKPINKがカムバックへの期待を高めている。新アルバムのリリースを1週間後に控える中、メンバーたちの多彩なビジュアルが次々とベールを脱ぎ、注目を集めている。【注目】BLACKPINK、“解散”が語られるワケ2月20日、YGエンターテインメントは公式ブログに「[DEADLINE] VISUAL POSTER - DEADLINE ver.」を掲載した。個々の魅力を一つにまとめた「Red light ver.」「Statue ver.」ポスターに続き、4人の圧倒的なビジュアルシナジ