【モデルプレス＝2026/02/20】プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が2月20日、「THE TIME,」（TBS系／毎週月曜〜金曜あさ5時〜）に生出演。涙を流し、麒麟の川島明から声をかけられる場面があった。【写真】生放送中に突然号泣「無理無理」とツッコまれた38歳元五輪選手◆織田信成、生放送で号泣同日（現地時間2月19日）、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーが行われ、坂本花織選手が銀メダル、中井