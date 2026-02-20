【SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 激走合体 RVロボ】 6月 発売予定 価格：8,580円 バンダイは、食玩「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 激走合体 RVロボ」を6月に発売する。2月20日13時よりプレミアムバンダイなどで予約を開始する予定で、価格は8,580円。 本製品は、特撮「激走戦隊カーレンジャー」に登場する合体ロボ「RVロボ」を、同社の食玩フィギュアシリ&#