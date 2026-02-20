【AK ホワイトストーム】 2月13日 再販 価格：69,080円 東京マルイは、次世代電動ガン「AK ホワイトストーム」を2月13日に再販した。価格は69,080円。 本商品は、同社オリジナルの現代化カスタム「AKストーム」をスタイリッシュなホワイトカラーにしたもの。取り回しやすいショートバレル化や、状況に合わせて形状を選択できるストック、マガジ