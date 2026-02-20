この先2月21日(土)〜3月5日(木)は、全国的に平年より気温が高く、春の暖かさとなる日が多いでしょう。積雪の多い所では融雪災害に注意が必要です。関東から九州では花粉の飛散が急増するため、対策を。前線や低気圧の影響で、曇りや雨の日が多くなり、記録的な渇水となっている太平洋側では、恵みの雨となるでしょう。23日(月・祝)は北海道を中心に荒天連休明けは雨エリア拡大2月21日(土)〜27日(金)の期間は、北日本から西日本に