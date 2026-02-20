19日夜、福岡市早良区の図書館で男女3人が刃物で襲われた事件で、逮捕された男は、最初に高齢の男性の腹部を刃物で刺したあと、女性と男性警備員を切りつけたことが、捜査関係者への取材で分かりました。警察によりますと、19日午後8時前、福岡市早良区百道浜の福岡市総合図書館の1階で、男女3人が男に刃物で襲われました。腹部を刺された高齢の男性が重傷、50歳の女性が首を、男性警備員が手を切りつけられました。その後、通報で