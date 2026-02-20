子供の頃に憧れた高性能車英国に住むジョージ・フラワーデイさんがBMW『M5』へ愛着を抱くようになったきっかけは、幼少期に父親が所有していたE39世代の523iだ。【画像】V10ガソリンエンジンが吼えるハイパフォーマンスモデル【E60/E61世代のBMW M5を詳しく見る】全23枚「1998年にM5バージョンが発売された時、僕は確か6歳だったと思いますが、パンフレットを手に入れて学校に持って行き、友達に見せたんです。ところが驚いたこ