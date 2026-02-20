アニメ『鬼滅の刃』の劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』（2025年7月18日公開）の来場御礼入場者特典第16弾「キャラクターデザイン・松島晃 描き下ろし 胡蝶しのぶ 誕生日記念ボード」が、本日2月20日から配布がスタートした。早くもゲットしたファンが、ネット上で感想をつぶやいている。【画像】センス抜群な絵柄！配布された特典「胡蝶しのぶ 誕生日記念ボード」この特典は、2月24日の誕生日を祝して描き下ろさ