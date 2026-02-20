公務上の不正行為の疑いで逮捕されたイギリスのチャールズ国王の弟、アンドリュー元王子が釈放されたと、現地メディアが報じました。イギリスメディアは、公務上の不正行為の疑いで逮捕されていたアンドリュー元王子が釈放され、留置先の警察署をあとにしたと報じました。元王子は19日、イギリス東部ノーフォーク州の邸宅に滞在していたところ、訪れた8人の捜査員に身柄を拘束されていました。詳しい容疑については明らかになって