神奈川県警の交通違反不正取り締まり問題で警察は巡査部長ら7人を書類送検しました。神奈川県警・今村剛本部長：県警察の責任者として、深くお詫びを申し上げます。神奈川県警第2交通機動隊の巡査部長ら7人は、スピード違反などの取り締まりで、交通反則切符に実際よりも長い距離を追跡したと嘘を記載したほか、実況見分を実施したように装い、書類をねつ造していたなどの疑いで、20日、書類送検されました。巡査部長は「追尾に気