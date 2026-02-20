Ｔｈｅ論点忘年会に新年会、花見の後は暑気払い……。職場の上司や同僚と良好な関係を築くために行われてきた飲み会が減っています。コロナ禍に加え、働き方や価値観の多様化が背景にありますが、一体感や団結力の向上に役立つとの意見も。「飲みニケーション」は必要と思いますか。［Ａ論］愚痴や不満を言い合う場、業務の役に立たずインターネット広告会社「ユニアド」（東京都渋谷区）は創業５年目の２０１９年、有志での集