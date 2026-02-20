【ワシントン共同】米政府は19日、インドネシアとの貿易合意をまとめたと発表した。米国は、インドネシアから輸入する一部の衣料品や繊維製品への「相互関税」を免除する仕組みを設ける。昨年7月に合意した相互関税の19％は維持する。トランプ米大統領とインドネシアのプラボウォ大統領は19日、ワシントンで会談し、合意の実施に向けた文書に署名した。文書は「合意は両国の経済安全保障を強化し、経済成長を促進するものだ」