鈴木亮平、戸田恵梨香出演のＴＢＳドラマ「リブート」の次々回第６話（３月１日）に巨大闇組織を率いるゴーシックスコーポレーション代表・合六亘（北村有起哉）の妻合六陽菜子が登場すると告知された。２人の子供を持つ専業主婦で、夫の裏の仕事は知らない。早瀬儀堂（鈴木亮平）と対面し、事態を急展開させると予告されており、演じるのは吹石一恵。２０１５年に福山雅治と結婚。１６年末に第１子誕生を公表。２０２４年に