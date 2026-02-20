高市総理は午後、国会で、就任後初となる施政方針演説に臨みます。経済や外交など、今年1年の政府の基本方針を訴えます。国会では午後、衆・参両院の本会議で、高市総理による施政方針演説など、政府四演説がおこなわれます。施政方針演説は、政府がその年に取り組む重点課題や政治姿勢などの基本方針を説明するもので、高市総理は▼責任ある積極財政や▼外交政策、▼インテリジェンス機能の強化などを訴える見通しです。また、食