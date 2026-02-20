ミラノ・コルティナ冬季オリンピックのカーリングは、１９日の女子１次リーグ最終戦で、すでに敗退が決まっている日本（フォルティウス）が中国を９―６で破った。終盤に得点を重ねて競り勝った。通算成績は２勝７敗で８位だった。日本は最終戦で意地を見せた。１点リードで迎えた最終第１０エンド。不利な先攻の日本は、絶妙にストーンを並べて中国のミスを誘い、２点をスチールして試合を決めた。この日の朝、改めて全員で最