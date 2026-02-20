高市首相は20日午後、国会で1年の政権運営の方針を示す施政方針演説に臨みます。演説の焦点について、国会記者会館からフジテレビ政治部・若田部遥記者が中継でお伝えします。官邸幹部によると、演説は高市首相自身がギリギリまで修正を続けたということで、消費税の減税などを進める考えを示す方針です。20日朝、笑顔で官邸に入った高市首相はこの後、衆参両院の本会議で初めての施政方針演説を行います。演説では「責任ある積極