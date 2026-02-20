遺言は、相続が終わってからも遺族の生活に大きく影響を与えます。故人の遺志を記した“物言わぬ文書”が、ときには遺族を束縛してしまうことも……。亡き父の「実家は売らず、守っていくように」という遺言に悩まされた60代兄弟の事例をみていきましょう。父を亡くした60代兄弟の悩み62歳の兄Aと61歳の弟B。それぞれ実家から車で30分ほどの場所に住んでいる2人には、共通の悩みがありました。それは、数ヵ月前に亡くなった父の「