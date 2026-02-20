富山の冬の風物詩「雪と汗のひとかき運動スコップ」がSNS上で大きな注目を集めている。【写真】違和感なく通りにスタンバイするスコップたち「交差点でよく設置されている冬の風物詩『雪と汗のひとかき運動スコップ』。土木センターの資料によると小中学校付近に置かれているケースが多い。」とその模様を紹介したのは富山県を拠点とする映像制作会社、とやまソフトセンターのXアカウント（@t_soft_center）。「歩道除雪等に御協力