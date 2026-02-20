今夏にドイツの古豪ブレーメンに加入後、リーグ戦全試合にスタメン出場してきた菅原由勢は、２月14日に行われたブンデスリーガ第22節のバイエルン戦（０ー３）で、突如として今季初のスタメン落ち。79分からの途中出場となった。ダニエル・ティウネ監督は試合後、日本代表DFを先発から外した理由について、「少し変化を加えなければならなかった。ここ何週間もいつも通りのやり方を続けてきたが、それが上手くいかなかった。ユ