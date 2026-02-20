プレミアリーグの名門トッテナムは、今夏に新たなストライカー獲得の準備を進めているようだ。その候補リストのトップに、現在はベルギーのアンデルレヒトからレンタル加入のシント＝トロイデンでプレーする後藤啓介が挙げられているという。イギリスメディア『TEAM talk』が報じている。「スパーズは悲惨なシーズンを耐え抜き、現在プレミアリーグの順位表で降格圏より５ポイント上の16位に位置している。トーマス・フランクの