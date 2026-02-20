静岡県警高速隊によりますと、2月19日午後4時頃、静岡県小山町の東名高速道路下り足柄サービスエリアの通路で、高速バスと乗用車が出合い頭がしらに衝突する事故がありました。 高速バスには乗客14人が乗っていて、この事故で乗客1人と乗用車に乗っていた1人が軽傷を負いました。 高速バスの運転手は23歳の男性、乗用車を運転していたのは71歳の男性で、高速バスの乗客で静岡県島田市に住む36歳の女性が首などを打ち軽いけ