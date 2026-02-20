心奪われる美しいラーメンと話題の『中華蕎麦 たか橋』。 新潟県長岡市の有名店での修業を終えた店主が、2025年4月に地元・柏崎で独立。見た目の美しさにもこだわった一杯が人気を集めています。 定番は「中華そば しょうゆ(950円/税込み)」。 地元・柏崎のしょうゆを使ったしょうゆダレに鶏ガラスープを加えた透明感のあるスープに、きれいに折りたたまれた麺。仕上げにねぎとゆずを乗せ完成です。芸術的