「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート女子・フリー」（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）五輪初出場の中井亜美（１７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝がフリー１４０・４５点、合計２１９・１６点で銅メダルを獲得した。１７歳でのメダル獲得は１０年バンクーバー五輪女子銀メダルで、中井の憧れの浅田真央さんの１９歳を超え、２２年北京五輪男子銀メダルの鍵山優真の１８歳を抜く日本フィギュア最年少記録となっ