歌手の藤あや子（64）が18日、自身のブログを更新。高校生の孫娘（愛称：あっちゃん／17）の手作りバスクチーズケーキを披露した。【写真】「焼け具合が素晴らしい！」藤あや子の孫・あっちゃんが手作りしたバスクチーズケーキ藤は「スイーツ作りが得意なあっちゃんの手作り」と、見事な焼き色をしたバスクチーズケーキの写真を紹介。「まるでお店で購入したくらい いえそれ以上にめちゃくちゃ美味しいーーー」と大絶賛して