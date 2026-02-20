厚労省が入る合同庁舎＝東京・霞が関上野賢一郎厚生労働相は20日の閣議後記者会見で、人工多能性幹細胞（iPS細胞）を使った2種類の再生医療等製品について、早ければ3月上旬にも製造販売を承認できるとの見通しを明らかにした。専門部会が19日に承認を了承したことを受け「大変喜ばしい。山中伸弥教授が実装したiPS細胞をもとに、日本の研究者が開発した製品が世界で初めて実用化される」と強調した。2製品は重症心不全を対象