2024年に白血病を公表し闘病2年目を迎えた、タレントのネイボールさんが自身のブログを更新。精密検査の結果、追加検査が必要になったことを明かしました。【写真を見る】【 白血病 】ネイボールさん精密検査の結果追加検査に「正直ショックでした。頭の中が一瞬真っ白になって」先週、腎臓の精密検査を受けたネイボールさんは、病院で医師から「もう少し詳しく調べましょう」と言われたと報告。 その瞬間について、「正