けさ、岐阜県関市で回送中の路線バスがガードレールに衝突する事故があり、運転手の男性が死亡しました。 【写真を見る】｢バスが事故をしている｣ 回送中の路線バスがガードレールに衝突 70歳運転手が死亡 死因は心疾患 岐阜･関市 事故があったのは、関市洞戸市場の信号交差点で、きょう午前6時半過ぎ「岐阜バスが事故をしている」と通行人の男性から110番通報がありました。 警察によりますとバスは、