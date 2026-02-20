モーニング娘。の牧野真莉愛（25）が20日、都内で、「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC OFFICIAL STORE−MIYASITA PARK−オープニングイベント」に登壇した。牧野は北海道日本ハムファイターズの大ファンとして知られ、同球団の応援団「闘将会」として、NPBからの特別許可が必要な応援団活動も行うほど熱心な姿を見せている。注目選手には日本ハムの伊藤大海投手、北山亘基投手の名前をあげ「ファイターズ代表の2人を応援します」と笑