AI「Claude」を展開するAnthropicによる2026年2月19日のドキュメント更新で、サードパーティー製ツールでOAuthトークンを使用することは利用規約に違反することが明記されました。これらの認証情報を使用して外部ツールにアクセスしていた開発者からはワークフローが中断されたという報告があります。Legal and compliance - Claude Code Docshttps://code.claude.com/docs/en/legal-and-complianceAnthropic Bans Claude Subscrip