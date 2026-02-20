愛知県西尾市の養豚場で火事があり、飼育されていたブタ約2000頭が死にました。 【写真を見る】ブタ約2000頭が死ぬ 養豚場で火事… 木造平屋建ての豚舎4棟が全焼 愛知･西尾市 警察によりますと、火事があったのは、西尾市一色町千間にある畜産会社「オインク」の養豚場で、きのう午後11時ごろ、豚舎から火が出ているのを従業員の男性が見つけ、消防に通報しました。 豚舎4棟が全焼 消防車12台が出動し、火は約6時間半後に消し