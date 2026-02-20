東京時間10:58現在 東京金先物DEC 26月限（TOCOM） 1グラム＝25713.00（-40.00-0.16%） ＮＹ金先物APR 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝5014.80（+17.40+0.35%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先時間外がしっかり。東京金の支えとなっている