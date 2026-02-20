アジア株韓国サムスン電子が4日続けて最高値休場明け香港株は下落スタート 東京時間11:08現在 香港ハンセン指数 26595.60（-110.34-0.41%） 中国上海総合指数 4082.07（休場） 台湾加権指数 33605.71（休場） 韓国総合株価指数 5761.40（+84.15+1.48%） 豪ＡＳＸ２００指数 9073.60（-12.56-0.14%） アジア株はまちまち。 春節（旧正月）のため中国市場は23日まで休場、24日