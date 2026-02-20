不適切な方法で交通違反を取り締まったとして、神奈川県警が２７１６件の違反を取り消すことにした問題では、複数の警察官が現場に出向く実況見分をしないまま、実況見分調書を偽造していた。主導した４０歳代の巡査部長は県警の調べに「警察官同士の実況見分なので、実施したと装っても発覚しないと思った」と供述している。調書は客観性を確保するため、取り締まった警察官を現場に立ち会わせ、別の警察官が作成する。しかし