2月13日（金）放送の「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で、MCのDAIGOが5歳の長女から告げられた“パパの好きなところ”を明かした。 ©ABCテレビ 金曜日は「ボクでもできる！金曜日」と題し、料理コラムニストの山本ゆりさんが考案した簡単でおいしいレシピにDAIGOがひとりで挑戦。この日は、「テリーヌショコラ」を作った。 翌日14日は、大切な人にチョ