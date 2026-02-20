記者会見で謝罪する神奈川県警の今村剛本部長＝20日午前、横浜市中区神奈川県警は20日、第2交通機動隊の40代男性巡査部長らが速度違反の取り締まりなどでうその書類を作成したとして、関与した違反2716件を取り消し、納付済みの反則金約3457万円を還付すると公表した。交通反則切符（青切符）に事実と異なる取り締まり状況を記載したなどとして、巡査部長ら7人を虚偽有印公文書作成・同行使容疑で書類送検した。今村剛本部長は記