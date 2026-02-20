【SAKURA craft_lab 001&キーリングセット】 2月19日 発売 価格：11,000円 【拡大画像へ】 サクラクレパスは「SAKURA craft_lab 001&キーリングセット」を2月19日より数量限定で発売した。価格は11,000円。 「SAKURA craft_lab」は大人に「かく」喜びを届ける筆記具開発ラボ。「SAKURA craft_lab 001」はボディの真鍮部分が使うにつれて風合いを変化さ