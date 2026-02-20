絵画や書道、立体作品など様々なアート作品の展覧会が秋田市で始まり、訪れた人を楽しませています。秋田市山王のさきがけホールで20日に始まった「あきたアートはだしのこころ」です。例年、障害がある人の作品を中心に展示してきましたが、節目となる10回目を迎えた今年は障害のあるなしに関わらず、自分の心に向き合いアートとして表現している人たちの作品を広く募りました。絵画や書道、立体作品など