去年の実績と比べた今年のコメの生産の目安が、秋田は全国で最も大きく減産する方針になっていることが農林水産省のまとめでわかりました。農林水産省は、今年産のコメの生産の目安をすでに設定している40の道府県のデータをまとめて公表しました。秋田は去年の実績と比べて4万9,500トン少ない42万8,000トンでした。全国で最も大きく減産する方針になっています。生産量が最も多い新潟も、去年と比べて2万6,600トン減らすな