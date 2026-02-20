福田英宏『リカバリー解体新書 休養と疲労の構造がわかれば誰でも回復できる』（カンゼン）が2026年2月20日に発売される。 元読売ジャイアンツ投手・田原誠次、戦力外後の人生綴る新刊ハローワーク通いの経験を赤裸々告白 現代は「疲れやすく、回復しにくい」条件がいくつも重なっている。スマホやSNSによる24時間の情報刺激、オンライン会議やリモートワークによる動かないのに疲れる生活