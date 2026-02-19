諫山創『進撃の巨人』（講談社）のイラストパネルが護国寺駅に掲出。本企画は2026年3月3日まで実施される。 【写真】『進撃の巨人』イラストパネルを見る 2026年で連載開始から16周年を迎える『進撃の巨人』。楽天ブックスでは世界に1点だけのシリアルナンバー入りイラストパネルの発売が決定。現在受注販売されている。 選べるイラストは単行本1巻～34巻の表紙イラストに加え、初のグッズ化となるカラӦ