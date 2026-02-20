サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』の国民プロデューサーに抜擢されたディーン・フジオカが2月19日、東京・e-sports 銀座 studioで開催された「Leminoコンテンツ発表会2026」に出席。プロデューサー就任の思いなどを語った。 （関連：【写真あり】ディーン・フジオカ、乃木坂46ら「Leminoコンテンツ発表会2026」登壇者たち） ‎ 『PRODU