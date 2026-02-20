午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１９１、値下がり銘柄数は１３６５、変わらずは３６銘柄だった。業種別では３３業種中２業種が上昇。値上がりは非鉄金属、医薬品。値下がりで目立つのは証券・商品、輸送用機器、空運、電気・ガス、繊維、水産・農林など。 出所：MINKABU PRESS