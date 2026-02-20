「超！弱虫ペダル展 POP UP STORE magmabooks」が2026年3月6日（金）から3月29日（日）までの期間、東京・虎ノ門の「magmabooks」にて開催される。 【写真】「超！弱虫ペダル展」グッズを見る 『弱虫ペダル』（原作：渡辺航）は「週刊少年チャンピオン」（秋田書店）にて連載中の本格高校自転車ロードレース漫画。連載15周年を突破しており、シリーズ累計発行巻数100冊を超える。 本イベントでは作品連