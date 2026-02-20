ステラファーマが動意。日本医療研究開発機構がきょう、「創薬支援推進事業・希少疾病用医薬品指定前実用化支援事業」に、ステラファの切除不能な進行再発食道癌に対するＢＮＣＴ用ホウ素医薬品の開発を採択したと発表した。ステラファも同日午前１０時３０分ごろ、３年間での補助限度額が最大２億８０００万円に上ると開示しており、上昇率が一時１０％を超える局面もあった。 出所：MINKABU PRESS