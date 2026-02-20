２０日午前の債券市場で、先物中心限月３月限は大幅反発した。１月の全国消費者物価指数（ＣＰＩ）の内容を受け、日銀の早期利上げ観測が後退した。中東情勢の緊迫化によりリスク回避ムードが広がるなか、安全資産とされる国債の買い需要が増加した。 総務省が発表した１月の全国ＣＰＩは、生鮮食品を除くコアＣＰＩが前年同月比２．０％上昇。１２月の２．４％から伸び率は鈍化した。総合では１．５％の上昇となり、