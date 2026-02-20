・サイバダイン大幅高、フィジカルＡＩのテーマに乗り上昇トレンド形成 ・防衛関連株が一斉蜂起、トランプ発言でイランへの大規模軍事攻撃への思惑高まる ・大崎電が３連騰、２６年３月期最終利益・配当予想の上方修正と自社株買い発表を好感 ・ハーモニックが続騰、米国で減速機５割増産と伝わる ・住友ファーマは荒れた値動き、パーキンソン病治療の再生医療製品実用化も利益確定売りを浴びる展開に