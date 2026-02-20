ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ＝上昇加速で新値街道快走。同社は装着型のロボットスーツ「ＨＡＬ」の開発を手掛ける。マーケットで昨年終盤に「フィジカルＡＩ」への関心が急速に高まるなか、関連銘柄の一角として同社株にも投資資金が流入し、足もと強力な上昇トレンドを形成している。今月１２日に発表した第３四半期累計（２５年４～１２月）連結決算では、最終損益が１億９０００万円の黒字（前年同期３億８４００万