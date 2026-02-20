リンクをコピーする

クリーブランド・キャバリアーズ vs ブルックリン・ネッツ日付：2026年2月20日（金）開催地：ロケット・アリーナ（Cleveland）最終スコア：クリーブランド・キャバリアーズ 112 - 84 ブルックリン・ネッツ NBAのクリーブランド・キャバリアーズ対ブルックリン・ネッツがロケット・アリーナ（Cleveland）で行われた。 第1クォーターはクリーブランド・キ