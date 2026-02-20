ＩＤホールディングス [東証Ｐ] が2月20日昼(11:30)に配当修正を発表。26年3月期の年間配当を従来計画の70円→80円(前期は70円)に増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、株主の皆さまに対する利益還元を経営の重要課題のひとつとして認識し、強固な経営基盤の確保、安定収益、および自己資本利益率の向上に努め、業績に裏付けられた適正な利益配分を継続することを基本方針と