20日前引けの日経平均株価は3日ぶり反落。前日比741.10円（-1.29％）安の5万6726.73円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は210、値下がりは1344、変わらずは38と、値下がり銘柄の割合は80％を超えた。 日経平均マイナス寄与度は140.39円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、東エレク が131.36円、アドテスト が105.62円、トヨタ が26.57円、イビデン が25.07円と並んだ。 プラス寄与度トップは中外